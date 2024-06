Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Pop ii sarbatorește ziua de naștere fetiței sale! Fosta ispita de la Insula Iubirii a scris un mesaj emoționant in ziua in care fiica ei implinește un an! Bruneta i-a pregatit fetiței sale, Jessica Maria, o surpriza impresionanta!

- Bogdan de la Ploiesti a avut o zi de naștere atipica! Cantarețul de manele a petrecut cu vulturul in brațe. Iata cum și-a sarbatorit artistul ziua de naștere, dar și cum și-a facut apariția Cristina Pucean!

- Marian Pavel a anunțat pe rețelele sociale ca el și Dana vor fi nași pentru Ela și Petrica. Cei 4 s-au pozat impreuna și au publicat imaginea in online, fapt care i-a incantat pe fanii Mireasa.

- Anda Calin și-a sarbatorit ziua de naștere! A fost o zi speciala in familia celor doi, pe care au petrecut-o impreuna. Liviu Varciu i-a facut o declarație de dragoste soției sale, cu aceasta ocazie speciala! Iata ce au facut in ziua in care Anda Calin a implinit 34 de ani!

- Perneș de la Mireasa, sezonul 8, și-a sarbatorit ziua de naștere. Cu ocazia acestui eveniment important, soția sa, Sabrina, i-a pregatit o surpriza de neuitat acestuia. Iata cum au sarbatorit cei doi!

- Zi de sarbatoare in familia lui Alex Bodi! Mama lui și-a aniversat ziua de naștere, in urma cu puțin timp. Afaceristul i-a fost alaturi familiei sale in cele mai importante momente și s-a afișat alaturi de cei mai importanți oameni din viața lui. Iata cum arata mama lui Alex Bodi!

- O zi in care trebuia sa aiba motiv de bucurie s-a transformat intr-un moment trist. Ieri, socrul lui Gabi Stangau și-a sarbatorit ziua de naștere. Violonistul avea o relație apropiata cu parinții soției lui.

- A fost o zi speciala pentru Maria de la Mireasa! Fosta caștigatoare și-a sarbatorit ziua de naștere, insa in lipsa soțului ei, care nu a fost alaturi de ea. Iata cum și-a petrecut ziua și ce mesaj i-a transmis fostul caștigator, in cea mai importanta zi pentru soția lui.