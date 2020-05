Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 7 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.499 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.144 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 876 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.163 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 431 de noi cazuri de imbolnavire, dar GCS menționeaza ca numarul cazurilor noi se pondereaza…

- Update. Ora 13.00. Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.163 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 ( coronavirus ). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.869 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 780 persoane diagnosticate cu infecție…

- Un numar de 401 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania de la ultima informare, ajungandu-se astfel la un total de 11.036 imbolnaviri, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, 608 persoane diagnosticate cu COVID-19…

- ”Din peste 400 de pacienți confirmați, 232 au fost declarați vindecați. Acestea sunt datele pe care le avem pana in sarbatori iar numarul a crescut. Avem o mortalitate subt 3%, mai mica decat media americana și cea din Romania. Asta demonstreaza ca terapia intesiva la noi are o experiența foarte…

- Pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 482 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Conform Reuters, numarul cazurilor a ajuns la 2.001,548 dupa ce Regatul Unit a raportat ultimele cazuri. Primul milion de cazuri a fost atins in 83 de zile, in timp ce al doilea a fost atins in doar 14 zile. Citește și: Coronavirus in Marea Britanie: 761 noi decese in 24 de ore. Bilantul cazurilor…

- Totodata, pâna acum, 209 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacau, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Nasaud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin,…