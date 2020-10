VESTE EXTRAORDINARĂ! Vaccinul de la Moderna a trecut testul de siguranță Rezultatele studiului de siguranța efectuat pentru vaccinul anti-COVID dezvoltat de compania Moderna arata ca persoane in varsta au dezvoltat anticorpi la niveluri similare cu cele observate la tineri. Studiul, publicat in New England Journal of Medicine și citat de Reuters, ofera o imagine complexa asupra siguranței vaccinului la persoanele in varsta, grupa cu risc crescut de complicații severe in cazul infectarii cu SARS-CoV-2, virusul care genereaza COVID-19. Studiul de fața a fost o extensie a studiului de siguranța derulat in faza I de testare a vaccinului și a fost realizat pe persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

