Stiri pe aceeasi tema

- Romania va beneficia de o cantitate de 25.157 flacoane Veklury (Remdesivir), in trei tranșe, pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, a anunțat, luni, Ministerul Sanatații. Vineri, 7 august,…

- Romania va primi 25.157 de flacoane de Veklury Remdesivir , in trei transe, pentru tratarea pacientilor cu COVID 19 eligibili, in cadrul contractului finantat si semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunta, luni, Ministerul Sanatatii, scrie Agerpres.Astfel, Romania va primi,…

- Romania va beneficia de o cantitate de 25.157 flacoane Veklury (Remdesivir), in trei transe, pentru tratarea pacientilor cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finantat si semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunta Ministerul Sanatatii.

- Romania va primi 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir), in trei transe, pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 eligibili, in cadrul contractului finantat si semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunta, luni, Ministerul Sanatatii. Astfel, Romania va primi, in 7 august,…

- Romania va beneficia de o cantitate de 25.000 de flacoane de Remdesivir foto: Agerpres. Începând cu 7 august, România va beneficia de o cantitate de peste 25.000 de flacoane de Remdesivir, în trei tranșe, pentru tratarea pacienților cu COVID-19, în cadrul contractului…

- Ministerul Sanatatii a precizat ca primele 6.026 de flacoane vor fi repartizate tarii noastre pe 7 august 2020. Aceasta cantitate ajunge pentru asigurarea tratamentului unui numar de peste 1.200 pacienti eligibili (5 flacoane/pacient), conform Ministerului Sanatatii. Vaccinarea in masa impotriva…

- Romania va beneficia de peste 25.000 de flacoane de Veklury, cunoscutul Remdesivir, care va ajunge in țara noastra in trei tranșe. Primele, care sunt pentru 1.200 de pacienți, vin saptamana aceasta, in 7 august. Romania a primit a doua cea mai mare cantitate dupa Spania.Romaniei ii sunt alocate…

- „Cel mai grav scenariu este atunci cand vom avea un numar crescand de cazuri de la o zi la alta care vor sufoca sistemul medical, in mod special terapiile intensive care necesita acel suport ventilator", a declarat Nelu Tataru la Iasi. Intrebat daca am putea ajunge in doua saptamani la cel…