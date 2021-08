Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport, in care este prevazut ca va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, conform agendei ultimei reuniuni a deputaților europeni inainte de vacanța de vara. PE arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere…

- Țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera devin obligatorii din punct de vedere juridic in UE, potrivit unui text legislativ aprobat luni in interiorul Uniunii Europene, cu 26 de voturi pentru și o abținere - din partea Bulgariei -, relateaza Reuters citat de Agerpres.Acordul statelor…

- Țintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera devin obligatorii din punct de vedere juridic in UE, potrivit unui text legislativ aprobat luni in interiorul Uniunii Europene cu 26 de voturi pentru și o abținere, din partea Bulgariei, relateaza Reuters citat de Agerpres . Acordul statelor membre…

- Senatorul Marius Dunca considera ca Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, a greșit prea mult și a adus pagube prea mari țarii noastre pentru a putea ramane in funcție. Romania pierde din ce in ce mai mulți bani europeni, iar cetațenii o duc din ce in ce mai greu. PNRR-ul trimis…

- "Biroul permanent a decis ca motiunea simpla sa fie dezbatuta luni, de la ora 16:00, iar votul va fi marti, odata cu votul final din plenul de respingeri", a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban.Motiunea simpla a PSD a fost depusa, astazi, in plenul Camerei Deputaților."Avem niste…

- "Biroul permanent a decis ca motiunea simpla sa fie dezbatuta luni, de la ora 16:00, iar votul va fi marti, odata cu votul final din plenul de respingeri", a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban.Motiunea simpla a PSD a fost depusa, astazi, in plenul Camerei Deputaților."Avem niste…

- „Maine (miercuri - n.red.) vom depune motiunea simpla impotriva ministrului Ghinea si, sa fim foarte clari, pe PNRR. Avem niste intrebari la domnul ministru Ghinea. De ce avem un program national facut de firme de consultanta incalcand legile din Romania? De ce prioritate de sute de milioane de euro…

- Comisia Europeana a aprobat o investiție de 216 milioane euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea sistemului de transport al energiei termice din București.27/05/2021 „Aceasta investiție a UE in modernizarea unei infrastructuri esențiale pentru capitala Romaniei este un bun exemplu de proiect…