Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a evita o criza demografica, China si-a relaxat in 2016 politica de limitare a nasterilor (cunoscuta sub numele de 'politica unui singur copil'), permitand cuplurilor sa aiba si doi copii. Insa masura nu a avut efectul scontat.In 2019, rata natalitatii a fost de doar 10,48 nasteri…

- Vanzarile Ford in China au scazut in 2019 pentru al treilea an consecutiv, pe fondul declinului de pe piata auto chineza, al incetinirii economiei si al efectelor tensiunilor comerciale globale, transmite Reuters potrivit Agerpres Al doilea producator auto american a livrat in China 567.854 vehicule…

- Activitatile industriei prelucratoare americane au inregistrat in decembrie cea mai mare scadere din ultimii peste 10 ani, din cauza efectului negativ al razboiului comercial dintre Statele Unite si China asupra productiei, comenzilor si fortei de munca, dar mult-asteptatul acord comercial dintre…

- Cel putin 250 de jurnalisti se afla in spatele gratiilor la nivel mondial, pe primul loc la numarul de jurnalisti incarcerati clasandu-se China, unul dintre regimuri care tolereaza prost independenta mass-media, a deplans miercuri un ONG pentru libertatea presei, informeaza AFP, transmite Agerpres .

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7744 lei/euro, in scadere cu 0,04% fata de valoarea atinsa marti. Totodata, lira sterlina a atins cel mai mare nivel din iunie 2016 pana in prezent. Marti, euro a coborat la 4,7762 lei. Miercuri, euro a…

- Scaderea populației active, banii, speranța de viața redusa, lipsa stabilitații și increderii sunt doar cațiva dintre factorii care au dus la scaderea natalitații in Romania, a spus sociologul Alfred Bulai, care a adaugat ca efectele dramatice se vor amplifica pe termen lung, potrivit Mediafax.„In…