- Un incendiu a izbucnit joi seara la o hala industriala a fostei fabrici de tutun, de la iesirea din municipiul Timisoara spre localitatea Sacalaz, existand mari degajari de fum. Ofiterul de presa al ISU Timis, Zorica Mircov, a precizat pentru AGERPRES ca nu s-au inregistrat victime. „Este o hala industriala…

- Socialistii vor sa organizeze un referendum la care locuitorii Capitalei sa decida soarta terenului fostului Stadion Republican. Consilierii PSRM din CMC sustin ca vor inregistra un grup de initiativa care sa colecteze semnaturi pentru organizarea plebiscitului.

- Romanii, solidari cu refugiatii din Ucraina. Mii de persoane au trecut granita in aceste zile. Cu lacrimi in ochi au intrat in tara noastra cu speranta ca aici vor fi in siguranta. Un astfel de exemplu sunt si locuitorii din comuna Cumpana, judetul Constanta, pe care suferinta refugiatilor nu i a lasat…

- De marți, Timișoara are buget pe anul 2022. Unul votat cu o ședința surprinzator de … de bun simț, fara certuri cu voci ridicate și cuvinte care se folosesc in alte medii decat o ședința de plen de consiliu local. Au fost zeci de amendamente depuse, unele au trecut, unele nu, suma de doua miliarde ...…

- Majoritatea consilierilor locali din Uivar au decis demiterea din funcție a viceprimarului Augustin Federiga (PNL). Locuitorii comunei nu sunt de acord cu hotararea decidenților și au ieșit sa protesteze. Se poate ajunge la referendum.

- CARAVANA DE BINE A CRUCII ROȘII ROMANE a pornit la drum in luna februarie și urmeaza sa ajunga in nu mai puțin de 16 județe din țara pana la sfarșitul Post-ul Consultații gratuite pentru locuitorii comunei Poiana (25-26 februarie), cu sprijinul Crucii Rosii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul civic al comunei Ghiroda va intra intr-un amplu proces de modernizare, au anunțat reprezentanții primariei. Aici va fi inclus și Oficiul de Evidența a Persoanelor (SPCLEP). „In prezent, Ghiroda duce lipsa de astfel de servicii, iar nevoia apariției acestui oficiu crește pe masura ce zona periurbana…