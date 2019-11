Candidații inscriți pentru obținerea permisului de conducere, respinși la prima susținere a probei practice, vor fi programați pentru reexaminare in interval de 3 luni, in loc de 4 ca pana acum, in urma unor masuri organizatorice dispuse de Prefectura. Noile date pentru reexaminare au fost comunicate telefonic candidaților de catre SPCRPCIV Buzau. Cei care, din diverse motive, nu au putut fi contactați telefonic și care nu vor putea fi informați nici de catre școlile de șoferi vor fi declarați neprezentați și reprogramați la data stabilita inițial. In ceea ce ii privește pe candidații admiși la…