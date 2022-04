Rata infectarilor cu SARS-CoV-2 din Romania scade de la o zi la alta. De ieri pana azi, numarul persoanelor infectate s-a redus considerabil, informeaza Ministerul Sanatații. Un numar de 1.046 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 209 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 19.600 de teste, a informat, sambata, Ministerul Sanatatii. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.559 de teste RT-PCR (3.048 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 3.511 la cerere) si 13.093 teste rapide antigenice. Conform Ministerului…