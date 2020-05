Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Cristesti, Kovacs Edit, anunța distribuirea unor mini kit-uri anticoronavirus locuitorilor din Cristești și Valureni. Redam integral mesajul acesteia și imaginile video postate: ???????? Pașii solidaritații, grijei și implicarii in Cristești, sau cel mai bun team-building și munca in…

- Declarația a fost facuta astazi la Radio Romania Actualitati ministrul fondurilor europene, Marcel Bolos. Pentru a beneficia insa de aceste drepturi salariale, trebuie indeplinite doua conditii, a mai precizat ministrul Bolos. Marcel Bolos: Sa fie implicat personalul medical in tratamentul direct al…

- Primarul comunei Cristești, Kovacs Edit, a anunțat joi, 23 aprilie, ca pana la data curenta șase persoane din comuna Cristești au fost diagnosticate pozitiv cu Covid-19. ”Doua dintre ele sunt declarate vindecate, prin urmare in localitatea Cristești, nu mai exista nici o persoana infectata. Celelalte…

- Primarul comunei Panet, Bodo Elod Barna, a anunțat joi, 16 aprilie, prin intermediul unui comunicat de presa, primul caz pozitiv cu infecție de Covid-19 in satul aparținator Santioana de Mureș, aflat la o distanța de circa 12 kilometri de municipiul Targu-Mureș. Redam, in randurile de mai jos conținutul…

- Primarul municipiului Targu-Mureș, Dorin Florea, a scris miercuri, 15 aprilie, pe pagina sa de Facebook ca in opinia sa autoritațile centrale care gestioneaza starea de urgența impusa de pandemia de Covid-19 ar trebui sa renunțe la anumite restricții, astfel incat ”economia sa porneasca ușor”. ”Ma deranjeaza…

- O femeie de 56 de ani din Parva care face dializa la un centru din Bistrița a aflat ieri ca este infectata cu COVID-19, deși nu a intrat in contact cu nimeni suspect sau confirmat cu acest virus. Ceilalți pacienți care fac dializa se tem pentru viața lor. Intr-o singura zi, comuna Parva s-a pricopsit…

- Pe data de 24 Martie 2020 primarul Catalin Cherecheș anunța pe pagina lui de socializare ca Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) „Dr. Nicolae Rusdea” din municipiul Baia Mare va fi dotat in regim de urgenta cu aparatura medicala necesara potentialilor bolnavi infectati cu COVID-19. Astazi, primarul a…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani), aflat in carantina la el acasa in Madeira (Portugalia), a decis sa nu stea cu mainile in san și sa dea și el o mana de ajutor in tot acest haos creat de pandemia de coronavirus. Starul celor de la Juventus a luat hotararea de a transforma lanțul sau de hoteluri din Portugalia…