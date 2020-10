Primarul in funcție al sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, joi, la intrarea in sediul PSD, ca imaginile difuzate de Antena 3 și RTV au fost filmate de pe monitoare cu telefonul mobil și așa au ajuns la televiziuni. ”Au fost filmate de pe monitoare, luate de pe camera de supraveghere. Le-am vazut in direct cand eram la RTV. Nu s-a intrat pe hard, nu s-au alterat acele informații”, a mai spus Tudorache, care a evitat insa sa spuna cine anume le-a filmat și le-a trimis. Tudorache a mai spus ca șoferul sau nu a intrat niciodata in biroul electoral de sector așa cum a susținut Clotilde Armand.…