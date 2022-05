Reprezentanții statelor participante in Programul Interreg NEXT Bazinul Marii Negre (Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Rep. Moldova, Romania, Turcia și Ucraina) și ai Comisiei Europene au agreat versiunea finala a Programului, aferent perioadei de programare 2021-2027, in cadrul intalnirii Comitetului Comun de Programare, organizata in format virtual in data de 10 mai 2022. Versiunea finala a […] Articolul Versiunea finala a Programului Interreg NEXT Bazinul Marii Negre 2021-2027, aprobata de Comitetul Comun de Programare apare prima data in Curierul National .