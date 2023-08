Vernisaj la Muzeu – „Metamorfozele orașului” Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau (MJIAZ) a organizat, in data de 1 august, vernisajul expoziției temporare „Metamorfozele orașului„. Locul ales de organizatori a fost Beciul Cultural al muzeului, motivul fiind acela de a avea o atmosfera potrivita, menita sa scoata in evidența piesele de patrimoniu expuse. Aceasta expoziție iși propune, printr-un concept modern, sa prezinte o calatorie fascinanta prin numeroasele transformari prin care a trecut Zalaul de-a lungul timpului. Orașul Zalau are o istorie bogata, iar prin aceasta expoziție cercetatorii științifici au avut in vedere evidențierea… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

