- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, miercuri, un control la o societate comerciala, de pe raza localitatii Darmanesti, ce are ca obiectiv producerea si comercializarea de produse de panificatie.

- Verificari ale polițiștilor specializati in investigarea criminalitatii economice, la un agent economic de pe raza localitații Darmanești Astazi, 29 aprilie, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat un control la o societate comerciala, de pe raza localitatii…

- Activitați desfașurate de polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice la nivelul județului Calarași. Polițiștii au acționat la verificarea agenților economici din domeniul servirii și consumului de produse alimentare și bauturi in cadrul restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și Secției 7 Poliție Rurala Dor Marunt au oprit in trafic un autovehicul de marfa ce transporta 8.900 recipiente cu produse dezinfectante, fabricate pe raza localitații Valcelele, județul Calarași. Ulterior, polițiștii au efectuat…

- Politiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au efectuat un control in Piata Volanta de pe strada Arieș din municipiul Timisoara, in vederea depistarii unei persoane ce desfașoara activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite The post Specula cu maști,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, vineri, o actiune de amploare pe raza municipiului Targoviste, pe linia verificarii legalitatii actelor de comert cu articole artizanale specifice perioadei: martisoare, flori si bijuterii.

- La data de 12 februarie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror de Post-ul ROMANEȘTI: Doi barbați banuiți de evaziune fiscala, au fost reținuți de polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice apare prima data…