Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 18.09.2023 – 27.09.2023, verificari in cazul a 85 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la terenuri neingrijite infestate cu ambrozie, disconfort produs de diferite activitați comerciale, șantiere și lucrari…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au fost ocupati in perioada 18-27 septembrie cu nu mai putin de 93 de sesizari legate de lucrarile executate prin oras, precum si pentru diversele schele si materiale afisate pe domeniul public. Au fost si autosesizari…

- Sancțiuni in valoare de 57.300 lei aplicate de polițiștii locali pe linie de mediu, in ultima saptamana. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 11.09.2023 – 15.09.2023, verificari in cazul a 81 de sesizari scrise și telefonice, referitoare la...

- Politistii locali au depistat, cu ajutorul camerelor de supraveghere montate de Primaria Constanta, o persoana care a depozitat materiale de constructii, 5 saci cu vata de sticla, pe domeniul public langa o platforma de colectare a deseurilor.Un constantean a fost amendat dupa ce a aruncat gunoiul provenit…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 149 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 35.000 de lei.In intervalul orar 16.00…

- In ultima saptamana polițiștii locali au constatat nu mai puțin de 47 contravenții privind incalcarea dispozițiilor prevazute de OUG.nr.195/2002 respectiv RA.OUG.nr.195/2002, in valoare de 11.800 lei privind Codul Rutier, pentru savarșirea mai multor fapte precum circulația pe un sector de drum pe care…

- In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend ul trecut, de catre politistii rutieri si de ordine publica, au fost aplicate peste 200 de sanctiuni contraventionale. De asemenea, politistii au retinut 98 de permise de conducere si au retras 18 certificate de inmatriculare. In cadrul activitatilor desfasurate,…

- Poliția Locala Timișoara a anunțat ca agenții din cadrul Biroului Poliția Piețelor au continuat acțiunile in piețele din oraș, organizate cu efective marite și cu sprijinul polițiștilor locali de la serviciile specializate, pentru a verifica modul in care se respecta legislația pe diverse domenii de…