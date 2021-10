Stiri pe aceeasi tema

- “Vineri, 1 octombrie 2021 este, fara indoiala, cea mai grea zi din mandatul meu de primar. Este o zi in care trebuie sa stam drepți in fața responsabilitații, și cu capul plecat, in semn de respect pentru cei pe care, din pacate, i-am pierdut in aceasta zi nefasta”, a transmis primarul orașului Constanța,…

- Vlad Berbecar, fostul șef al Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS), demis de Florin Cițu dupa incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța,...

- Partidul Mișcarea Populara cere identificarea vinovaților pentru tragedia de la Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța și arestarea acestora. Partidul condus de Cristian Diaconescu transmite ca romanii au nevoie de explicații referitoare la incendiile din spitale din ultimii ani. „Cine…

- Raed Arafat s-a aratat deranjat cand a fost intrebat de jurnalisti daca se gandeste sa-și dea demisia dupa tragedia de la secția ATI Covid a Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța, in care 7...

- Un incendiu a izbucnit, astazi, 1 octombrie, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. Șapte din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid au decedat. Președintele Klaus Iohannis spune ca „este o zi neagra” și ca „statul roman a eșuat in misiunea sa fundamentala…

- sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Primarul Constanței, Vergil Chițac, a declarat, vineri, in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase in care au murit șapte pacienți internați la ATI, ca ”in momentul de fața nu sunt probleme”, iar instalația electrica ”este o instalație buna”. Chițac…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis condoleanțe familiilor care au avut de suferit in urma incendiului produs la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și spune ca este ingrozit de sistemul de sanatate din țara noastra. “Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima reacție de la tragedia de la ATI Constanța, unde pana acum au murit noua oameni. "Sunt ingrozit de tragedia care a avut loc in aceasta dimineața la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Este o noua drama teribila care confirma infrastructura…