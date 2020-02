Stiri pe aceeasi tema

- Exista o legatura intre moartea barbatului care și-a pierdut viața in parcul din Vatra Dornei, dupa ce o femeie jandarm i-a pulverizat spray paralizant in fața și folosirea substanței respective, potrivit raportului medico-legal.

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi, "din raportul de expertiza medico-legala a rezultat ca exista legatura de cauzalitate intre folosirea spray-ului de catre persoana mentionata din cadrul IJJ Suceava – Detasamentul 4 de Jandarmi Vatra…

- Ancheta in cazul barbatului care a murit in parcul din Vatra Dornei dupa interventia brutala a unui echipaj de jandarmi intra intr-o noua faza. Si asta pentru ca suplimentul de expertiza solicitat de procurorul militar care se ocupa de acest dosar demonstreaza ca intre folosirea spray-ului ...

- Barbatul de 37 de ani care a decedat joi seara, 23 ianuarie 2020, la sectia de Urgente a Spitalului Judetean Alba, a murit in urma unui edem acut laringian (edem glotic). Autopsia realizata sambata a confirmat acest diagnostic. Reprezentantii unitatii medicale au prezentat filmul evenimentelor.

- Ziarul Unirea Rezultatele ANCHETEI DSP in cazul barbatului de 38 de ani, DECEDAT la UPU Alba: Timpii consemnați in fișa UPU sunt corecți. Au fost respectate prevederile și procedurile Rezultatele ANCHETEI DSP in cazul barbatului de 38 de ani, DECEDAT la UPU Alba: Timpii consemnați in fișa UPU sunt corecți…

- Barbatul de 32 de ani, acuzat ca ar fi provocat explozia la bancomatul din Polovragi și ar fi reușit sa sustraga 177.000 de lei, ar putea fi eliberat, vineri. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Novaci, insa a fost contestata de procurori. Verdictul va fi anunțat joi dimineața,…

- Ziarul Unirea Sentinta definitiva extrem de dura in cazul barbatului care și-a biciuit fiicele cu salbaticie. Cat timp va sta dupa gratii Sentinta definitiva in dosarul barbatului din Alba care si-a batut cele trei fiice cu biciul a fost pronunțata de Curtea de Apel Alba Iulia. Muntean Constantin a…

- Curtea de Apel Craiova a decis, marți, sa amane pana pe 17 ianuarie 2020 dosarul in care un tanar din Tismana este acuzat ca, in 2013, și-ar fi mutat iubita la volan, in urma unui accident rutier soldat cu decesul acesteia. Decizia de amanare a cauzei a fost luata de instanța din Banie „fata…