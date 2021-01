Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat azi destructurarea unei retele de trafic de droguri in cadrul unei operatiuni comune cu SUA, un semn rar de cooperare intre cele doua puteri ale caror relatii traverseaza o criza profunda, anunța agerpres . Serviciile de securitate ruse (FSB) au indicat ca au confiscat circa 330 kg de…

- Dosarul tentativei de omor in care este judecat Franco Pascu, fostul iubit a Otiliei Bruma, alias Bilionera, ia o turnura incredibila: un martor sub acoperire a fost citat, in fața instanței, iar audierea acestuia a fost anunțata din timp, pentru a ști toata lumea cand se va prezenta acesta.

- Decizie surpriza a Tribunalului Timiș in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – a fost respinsa cererea DIICOT de prelungire a arestului la domiciliu pentru cei șapte inculpați care aveau aceasta masura preventiva. Asta in condițiile in care Lucian Boncu…

- Avocații mai multor inculpați au solicitat, la termenul de astazi din dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu, schimbarea incadrarii juridice a faptelor. S-a solicitat schimbarea din trafic de droguri in deținere de droguri in vederea consumului. ”Clientul meu…

- 16 persoane au fost trimise in judecata, in luna iulie, in dosarul „Cocaina de la Marea Neagra”, in care o retea transfrontaliera de crima organizata si trafic de droguri a fost desctructurata cu sprijinul DEA si Interpol.

- Trei ani - atat vor executa interlopii care au casapit, cu sabiile, in plina strada, un rival din gruparea Sportivilor, pentru a extinde piața drogurilor vandute de clanul lor, cu ajutorul unor polițiști de la Combaterea Crimei Organizate.

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, cererile DIICOT de prelungire a masurilor preventive in dosarul traficului de cocaina pentru toți inculpații in frunte cu liderul interlop Lucian Boncu. Inainte de inceperea ședinței de judecata, Radu Novac, cel pe care Boncu l-a ”sifonat” in dosarul de trafic de…

- Surpriza la termenul de astazi din dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu – un singur martor dintre cei citați, in aparare, de Tribunalul Timiș la solicitarea acestuia a venit sa fie audiat. Interlopii Sașa Marcov și Daniel Gheța au trimis adrese identice instanței…