Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Directorul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” a declarat miercuri seara ca nu exista coronavirus in Romania! Va reamintim ca un tanar de 25 de ani din Reșița a fost trimis marti noaptea pentru teste suplimentare la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes”, dupa ce la UPU Reșița…

- „Avem un pacient de 25 de ani, asistent medical in Germania, langa Munchen, care in perioada 25 ianuarie - 5 februarie a ingrijit patru pacienți cu coronavirus. In 7 februarie a intrat in țara sa-și viziteze parinții de la Reșița”, a declarat Virgil Musta, purtator de cuvant la Spitalul de Boli Infecțioase…

- Un asistent medical care lucreaza in Germania este suspect de infectie cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 25 de ani, a ajuns in aceasta dimineata la UPU Resita, de unde a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes din Timisoara.

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania si a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice infectarii cu noul virus. A fost trimis de la Resita la Timisoara si se asteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase…

- Un tanar roman care este asistent medical in Germania și care a ingrijit pacienți infestați cu coronavirus acolo s-a prezentat cu simptome ale noului virus la spital in Romania. Barbatul are 25 de ani și a venit in vizita la parinți inca din 7 februarie.Tanarul de 25 de ani a venit acasa in vacanța.…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania, unde a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. Tanarul a fost trimis de la Resita la Timisoara, unde a fost izolat si se asteapta rezultatele analizelor.Un tanar de 25 de ani din Resita, care a lucrat…

- Un asistent medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. A fost trimis de la Reșița la Timișoara și se așteapta rezultatele analizelor.Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”…

- Un asistent medical din Reșița care a lucrat in Germania și a intrat in contact cu 4 bolnavi de coronavirus a mers la spital, cu simptome specifice. A fost trimis de la Reșița la Timișoara și se așteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara…