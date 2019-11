Stiri pe aceeasi tema

- Ousmane Dembele a suferit o noua accidentare in tricoul Barcelonei. Atacantul francez in varsta de 22 de ani a rezistat doar 26 de minute in confruntarea din etapa a cincea din grupele Ligii Campionilor, Barcelona - Borussia Dortmund, incheiata 3-1.

- Neymar, 27 de ani, pare tot mai aproape de desparțirea de PSG, club pentru care evolueaza din 2017. Atacantul brazilian ar putea ajunge la Barcelona. Barcelona va juca miercuri, de la ora 22:00, contra celor de la Borussia Dortmund, in grupele Ligii Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Partida cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor va fi una speciala pentru mijlocasul lui FC Barcelona, Ousmane Dembele. In vara anului 2017 internationalul francez s-a transferat la gruparea catalana chiar de clubul german, in schimbul sumei de 125 de milioane de euro.

- Atacantul formatiei FC Barcelona, Ousmane Dembele, a fost eliminat in minutul 87 al meciului cu FC Sevilla, scor 4-0, din campionatul Spaniei, potrivit news.ro.Dembele, care a marcat in acest meci, i-a spus arbitrului Mateu Lahoz ca este "foarte, foarte rau", dupa ce centralul l-a eliminat…

- FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat in deplasare, marti, cu Borussia Dortmund, in etapa I a Grupei F a Ligii Campionilor. Partida a fost arbitrata bine de o brigada din Romania, condusa de Ovidiu Hategan.

- Ovidiu Hațegan va conduce meciul dintre Borussia Dortmund și Barcelona, din grupele Ligii Campionilor. Arbitrul aradean a arbitrat in fiecare sezon echipa catalana din 2016. Ultima oara, Messi a lipsit din cauza unei fracturi la antebraț. Acum e incert. Ovidiu Hațegan e atras de Barcelona. Din 2016,…

- Meciuri de foc in grupele Ligii Campionilor! Una dintre cele mai tari grupe este considerata grupa F. Conform tragerii la sorti de la Monte Carlo din aceasta fac parte FC Barcelona, Borussia Dortmund, Inter Milano și Slavia Praga.