- Procurorul-sef al DNA, Marius Voineag, a afirmat ca Directia a jucat un rol cheie in „amplul proces de combatere a coruptiei” si de reformare a sistemului de justitie, ceea ce a condus la ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare. Potrivit unui comunicat al DNA, Marius Voineag a participat luni…

- Comisarul european Vera Jurova a subliniat, la intalnirea cu sefii din Justitie, importanta continuarii parcursului Romaniei pe calea modernizarii sistemului de justitie. Seful DNA Marius Voineag a afirmat ca DNA a jucat un rol cheie in procesul de combatere a coruptiei si de reformare a sistemului…

- Senatorul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, afirma ca finalizarea totala a Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV) pentru Romania va coincide cu integrarea tarii noastre in spatiul Schengen. „Din pacate, in prezent, stigma fostului MCV persista prin faptul ca Romania este tinuta departe…

- Astazi, Comisia Europeana a formalizat decizia politica luata in 2022 privind ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in domeniul Justitiei, pe baza ultimului Raport pozitiv MCV obtinut in decembrie 2022.Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, lectia acestei experiente, care…

- Romania are șanse sa scape de MCV, mecanism menit sa verifice modificarile din justiție, mai ales in statele in care Comisia Europeana nu are incredere in sistem. Comisia Europeana a recomandat in raportul din 22 noiembrie 22 ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei.…

- Comisia Europeana a recomandat in raportul din 22 noiembrie 22 ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei. Dupa 15 ani de monitorizari, raportul Executivului UE este pozitiv.De acum inainte, Comisia nu va mai monitoriza sau raporta cu privire la Romania in cadrul MCV,…