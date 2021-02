VENUS în PEȘTI – îndrăgosteala de dragoste DEZIDERIU Venus, planeta dragostei condiționata, se muta in zodia dragostei necondiționata, Pești. Și asta inseamna ca, in sfarșit, fiecare dintre noi va avea ocazia sa se indragosteasca prostește și sincer, mai ales ca Mercur inca iși produce efectele din ciclul de retrogradanța. Sintetizat și simplificat, go wild, ca mai e puțin și primavara de tot… […] The post VENUS in PEȘTI – indragosteala de dragoste appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicio persoana cu varsta peste 65 de ani nu se va putea programa pentru vaccinare pana in data de 15 martie, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița intr-o conferința de presa. Informația, coroborata cu plafinicarea aprovizionarii cu vaccin in Romania arata ca aceasta criza se prelungește pana la 1 aprilie.…

- Vicepremierul Dan Barna a anunțat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, ca proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi pe agenda Birourilor Permanente Reunite de maine, iar miercuri va figura pe ordinea de zi a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor. Acesta prevede ca bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei credite de angajament si in suma de 261.451,7…

- In 2020 s-au nascut 163 de mii de copii, cu peste 40 de mii mai puțini fața de anul 2019, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica. Potrivit aceleiași surse, din anul 1967 nu a mai fost inregistrat un numar atat de mic de nașteri. Cifrele arata ca scaderea natalitații…

- Imaginile in care un baiat de 13 ani este lovit cu forța de pamant de catre un barbat au creat emoție și multa revolta. In spațiul online a aparut o petiție prin care un grup de parinți cer ca agresorul sa primeaca pedeapsa maxima. In doar doua zile circa 41.000 de parsoane care au vazut […] The post…

- Ordonanța de Urgența prin care o serie de sporuri, subvenții și indemnizații acordate angajaților din sectorul bugetar vor fi eliminate ar urma sa fie adoptata miercuri, 10 februarie. Ca o noutate la cele declarate public de Florin Cițu saptamana trecuta reprezinta eliminarea voucherelor de vacanța…

- Profesor la SE și parlamentar liberal, Gabriela Horga ii acuza sambata, pe Facebook, pe angajații din Ministerul Economiei, de necunoașterea legii, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca trimite Corpul de Control pentru a investiga modul de acordare a finanțarilor pentru Masura 3 de granturi pentru…

- Inca un pacient cu COVID-19, transferat dupa incendiul de la Institutul Național “Matei Balș”, a murit joi. Bilanțul tragediei ajunge astfel la 12 decese. Este vorba despre un pacient care se afla in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, in timpul incendiului…