- Veniturile au scazut cu 5,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 301,6 miliarde de yuani (44,73 miliarde dolari), cu un declin mai accentuat in perioada ianuarie-martie. ”In timp ce afacerea noastra cu dispozitive a fost puternic afectata, afacerea noastra cu infrastructura TIC si-a mentinut…

- Un hacker pretinde ca a obținut informațiile personale a 48,5 milioane de utilizatori ai aplicației mobile de coduri de sanatate COVID, administrata de orașul Shanghai. Pentru baza de date, el cere 4.000 de dolari, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Firma de cercetare de piata Gartner se asteapta la o incetinire a ritmului de crestere a vanzarilor globale de semiconductori in acest an, urmand ca anul viitor vanzarile de cipuri sa scada cu 2,5% din cauza vanzarilor slabe de telefoane mobile si computere personale, transmite Reuters. Fii…

- Economia Chinei, a doua cea mai mare din lume, a inregistrat rezultate extrem de slabe in trimestrul al doilea al anului 2022, ca urmare a efectelor carantinei, relateaza Reuters.Datele oficiale publicate vineri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei a crescut cu doar 0,4% in trimestrul aprilie-iunie…

- Piata berii din Romania a inregistrat o scadere cu 10% in primele patru luni din 2022, in raport cu aceeasi perioada a anului anterior, pe fondul efectelor pandemiei Covid-19, a razboiului din Ucraina, dar si al cresterii preturilor, informeaza luni Asociatia Berarii Romaniei. „In Romania, ca in celelalte…

- Vanzarile de vehicule comerciale usoare (LCV) si masini noi in Rusia au scazut cu 83,5% in mai, la 24.268 unitati, arata datele publicate luni de Association of European Businesses (AEB), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

