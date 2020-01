Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost spitalizat la Milano dupa ce joi a suferit o cazatura la finalul congresului Partidului Popular European (PPE), care a avut loc la Zagreb, transmite vineri dpa. Accidentul a avut loc joi la incheierea congresului PPE, a scris cotidianul italian Corriere…

- Curierul National a participat la o intalnire cu reprezentanții industriei de plați online și e-commerce din Romania pentru a afla detalii despre despre cel mai important eveniment de shopping al anului. Analizand tranzacțiile realizate prin intermediul procesatorului de plați PayU, Marius Costin, country…

- Creierul PSD pe partea de economie, cel care a sustinut de-a lungul timpului cresterea economica bazata pe cresterea salariului si implicit a consumului, strategul Cristian Socol, a fost dat afara din functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere la Fondul Roman de Contragarantare, sustin surse…

- Creșterea subvenției pe suprafața la 266 euro/ha, ajutor de minimis pentru toate legumele prin decontarea a 10% din factura de vanzare, relansarea sectorului de creștere a porcului grav afectat de pesta porcina africana, sunt doar cateva din masurile promise de noul guvern. Elocventa este…

- Profesorul si economistul Mircea Cosea, reconfirmat recent in pozitia de presedinte al Consiliului de Supraveghere (CS) al Transelectrica, si-a spus parerea in privinta cresterii salariilor bugetarilor si a punctul de pensie de anul viitor, in raport cu situatia economica a Romaniei, spunand ca bugetul…

- Novi, un oraș administrat de mai puțin de 120 de zile de un consiliu comunal alcatuit în întregime de reprezentanti ai partidului Liga Nordului creeaza „Consiliul imigrantilor”,(''Consulta degli immigrati''), al carui regulament prevede, printre altele, predarea…