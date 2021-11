Stiri pe aceeasi tema

- Deputații s-au intrunit in ședința. Parlamentarii vor examina, in procedura de urgența, modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent, la cererea Prim-ministrei Natalia Gavrilița, in scopul neadmiterii sistarii livrarii gazelor naturale.

- Venitul mediu lunar garantat, utilizat pentru stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului urmeaza a fi majorat. Comisia protecție sociala, sanatate și familie a examinat, in ședința de astazi, modificarea Legii cu privire la ajutorul social. Proiectul prevede majorarea multiplicatorului…

- Deputații au aprobat, in lectura finala, un proiect de lege ramas din legislatura precedenta – cu privire la modificarea Legii privind dezvoltarea regionala in Republica Moldova. Proiectul propune amplificarea accentelor politicii de dezvoltare regionala incluzind toate regiunile Republicii Moldova,…

- Inițiativa legislativa care urmarește anularea "secretului offshore", a fost aprobata in lectura finala, cu votul a 74 de deputați.Proiectul conține modificari la Legea privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice și a intreprinzatorilor individuali.

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte de lege printre care printre care și ratificarea in lectura a II-a a Legii bugetului de stat pentru anul curent, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat și Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistența…

- Parlamentul a votat in lectura finala pentru majorarea pensiei minime pana la doua mii de lei, incepand din 1 octombrie, pentru cei cu stagiu complet de cotizare. Documentul a fost susținut de 78 de parlamentari.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat in urma cu doua saptamani decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Parlamentarii au votat legea la inceputul lunii și au stabilit ca prevederile sa se aplice de la 1 noiembrie 2021.…

