- Incepand din acest an, Romania are o Zi Naționala a Lecturii! Intr-o țara in care sub 10% dintre cetațeni cumpara o carte pe an, rolul școlii devine esențial in a cultiva o activitate aparent desueta, lectura, ca preocupare menita sa ne salveze dintr-un univers superficial, un univers in care dam…

- Elevii și cadrele didactice vor intrerupe astazi, 15 februarie, programul obișnuit din timpul cursurilor, pentru a citi. Ministerul Educației a decis ca, din acest an, Romania va avea o Zi Naționala a Lecturii pentru a incuraja cititul. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat zilele trecute,…

- „Ziua Naționala a Lecturii onoreaza sacrificiile nevazute facute de-a lungul timpului de scriitori și carturari pentru salvarea identitații naționale prin scris, publicat și citit. Educația și lectura sunt modalitatea cea mai directa de aparare a țarii, a culturii, a limbii romane și a literaturii romane.…

- Orar schimbat in toate școlile din țara, pe 15 februarie, de Ziua Naționala a Lecturii. Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei a anuntat ca de Ziua Nationala a Lecturii, celebrata pe 15 februarie, in toate scolile, programul se modifica astfel incat, indiferent de disciplina prevazuta in orar, de la ora…

- Sorin Cimpeanu. Ministrul Educatiei a precizat joi, 10 februarie, ca toate unitațile de invațamant din Romania vor avea program modificat pe 15 februarie. Astfel, de Ziua Nationala a Lecturii, in toate scolile, indiferent de disciplina prevazuta in orar, de la ora 11:00 si pana la ora 14:00, vor fi…

- Incepand cu acest an, data de 15 februarie este dedicata sarbatoririi Zilei Naționale a Lecturii in Romania. Toți iubitorii de carte, indiferent de varsta sau de preferințele literare, sunt provocați sa duca creativitatea la un alt nivel. Puteți caștiga pachete cu carți pentru biblioteca clasei sau…

- Decretele semnate vineri, 14 ianuarie, de șeful statului:- Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naționala a lecturii ( PL-x 278/16.06.2021 );- Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 194/2002…

