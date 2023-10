Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters, informeaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a plecat miercuri spre Israel pentru a-și arata solidaritatea cu poporul israelian și pentru a preveni extinderea razboiului in Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.In semn de solidaritate cu cel mai apropiat aliat al Washingtonului in Orientul Mijlociu,…

- Conflictul dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas demonstreaza "esecul" politicii Statelor Unite in Orientul Mijlociu, a estimat marti presedintele rus Vladimir Putin, care considera "necesara" crearea unui stat palestinian, relateaza AFP si Reuters

- Actuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei, a considerat duminica presedintele polonez Andrzej Duda, citat de Reuters.

- Antony Blinken spune ca epoca post-Razboi Rece s-a incheiat odata cu invazia rusa in Ucraina. Secretarul american de stat a revendicat rolul de leadership al SUA in lume in perioada care urmeaza. Pentru a castiga „increderea” altor tari, acest rol trebuie exercitat insa cu „modestie”, consemneaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Ucraina a eliberat deja jumatate din teritoriul pe care Rusia il ocupase initial in timpul invaziei sale, insa Kievul va trebui sa duca o "lupta foarte grea" pentru a elibera si mai mult teritoriu, informeaza duminica Reuters, conform Agerpres."A…