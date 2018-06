Stiri pe aceeasi tema

- "Acum o luna mi-am anunțat demisia din mișcarea populara. Ca urmare a discuției avute la București cu președintele partidului, in biroul acestuia, am convenit de comun acord ca este in interesul organizației PMP Timiș sa revin asupra deciziei de a parasi partidul, avand in vedere inclusiv poziția…

- Conflictul geopolitic dintre Est și Vest este în plina desfașurare. Astfel, daca se implica în jocuri politice internaționale, Republica Moldova și cetațenii ei au doar de pierdut. Declarația a fost facuta de președintele Igor Dodon în cadrul emisiunii „Acces direct”…

- 'Presedintele (Vladimir Putin) a supus candidatura lui Dmitri Medvedev in fata Dumei de Stat, pentru a obtine acordul ei in vederea numirii lui (Dmitri Medvedev) presedinte al guvernului Federatiei Ruse', se spune in comunicatul presedintiei ruse.Duma de Stat planuieste sa dezbata candidatura…

- Anul trecut în martie, consilierii judeteni votau un proiect de hotarâre privind eliberarea din funcția de director general al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Cluj a lui Daniel Tamas. Potrivit proiectului de hotarâre, Tamas ar fi urmat sa fie…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri alegeri anticipate legislative si prezidentiale pentru data de 24 iunie, cu un an si jumatate inainte de alegerile la termen, informeaza AFP si Reuters. Seful statului turc a facut anuntul respectiv dupa ce a discutat cu…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, va fi judecat de procurorii CSM pentru exercitarea functiei cu rea-credinta, inspectorii sustinand ca a solicitat arestarea preventiva a unui inculpat in baza unor inscrisuri trimise de o persoana din strainatate, desi stia ca au fost transmise de altcineva.

- Simona Bratulescu, președinte ALDE Argeș și vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, va candida la funcția de președinte al Ligii Aleșilor Locali din ALDE, a anunțat la conferința de presa a partidului. In prezent, aceasta ocupa funcția de vicepreședinte a respectivei structuri a partidului. LAL…

- UPDATE: Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat pe Putin pentru victoria din alegeri Presedintii din Serbia, China, Cuba si Venezuela l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, in urma carora…