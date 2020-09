Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat ca scoala nu se va relua fizic in acest an in tara sa din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP, citata de Agerpres. Masura a fost luata ”uitandu-ne la redeschiderea scolilor in lume”, care a dus la o inmultire a contaminarilor, a explicat Nicolas…

- Autoritatile elene au decis intarzierea redeschiderii scolilor cu o saptamana, pana la 14 septembrie. Masura a fost luata din cauza cresterii infectiilor cu COVID-19, a declarat marti...

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, cauta voluntari pentru testarea vaccinului anti-COVID dezvoltat de ruși, scrie BBC. Guvernul venezuelean, care a primit milioane de dolari imprumut de la Rusia, a declarat ca ar fi dispus sa ia parte la studiile clinice.

- Venezuela a depasit pentru prima data pragul de 1.000 de cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore, a anuntat marti guvernul, potrivit Agerpres. Jorge Rodriguez, ministrul comunicatiilor si informatiilor, a precizat ca de luni pana marti s-au inregistrataproximativ 1.138 de noi cazuri de contaminare…

- Ziarul Unirea Vanzarile online ale unei mici firme din Alba, producatoare de mobilier de gradina, au explodat cand magazinele au fost inchise din cauza pandemiei de COVID-19 Administratorul producatorului de mobilier pentru gradina Mobilaiud, Anton Godorogea, afirma ca vanzarile online ale companiei…

- La nivelul județului Satu Mare, in data de 11 iulie 2020, cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Direcției de Sanatate Publica (DSP) sunt 826 persoane. In carantina instituționalizata nu se mai afla nicio persoana. Pana in prezent, la Satu Mare s-au inregistrat 72 de vindecari și 8 decese…