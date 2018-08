Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat din nou luni pe omologul sau columbian, Juan Manuel Santos, ca este implicat in "atentatul" cu drone care l-a vizat sambata in timpul unei ceremonii militare la Caracas, relateaza marti AFP. Fortele de securitate "au retinut toti autorii materiali si ii vom urmari pe autorii intelectuali. Acest lucru este clar si exista suficiente dovezi ale participarii guvernului columbian al lui Juan Manuel Santos", a declarat Maduro intr-un videoclip postat pe Twitter in noaptea de luni spre marti. Santos isi incheie mandatul marti si ii cedeaza puterea noului…