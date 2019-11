Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela isi doreste sa schimbe numele Politiei Romane in Politie Nationala pentru a exista o diferentiere de Politia Locala, astfel incat sa nu mai fie suprapuse atributiile agentilor. „Vreau rebranduirea Politiei Nationale, care acum se numeste Politia Romana. Doresc s-o numim Politie Nationala,…

- Un urs, lovit de o masina, a fost lasat in agonie o noapte intreaga pe marginea unei sosele, la iesirea din Praid. Animalul avea picioarele rupte, dar autoritatile nu au gasit pe nimeni sa il tranchilizeze. Asa ca au pus jandarmii si politistii sa-l pazeasca mai bine de 18 ore. Abia duminica, la amiaza,…

- Raportul Ministerului de Interne despre violentele din 10 august 2018 a fost declasificat de catre ministrul de Interne, Marcel Vela, si transmis catre procurorii DIICOT care se ocupa cu investigarea evenimentelor. Ministrul a precizat ca nu poate oferi detalii presei despre continutul raportului.

- Raportul Ministerului de Interne despre violentele din 10 august 2018 a fost declasificat de catre ministrul de Interne, Marcel Vela, si transmis catre procurorii DIICOT care se ocupa cu investigarea evenimentelor. Ministrul a precizat ca nu poate oferi detalii presei despre continutul raportului.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, luni dimineața, ca la nivelul instituției va fi efecutata o evaluare tehnica a modului in care au fost organizate alegerile prezidențiale pentru a afla ce trebuie imbunatați in turul II.„Primul lucru pe care il fac e sa felicit toți angajații MAI…

- Marcel Vela, senator PNL, ajunge ministru de Interne, intr-o perioada in care institutia se afla, de patru luni, fara conducere si cu un deficit de imagine enorm, in urma cazurilor de la Caracal, Dambovita sau tragedia din Colectiv. Vela este membru al PNL din ianuarie 1990 și a activat in principal…

- Ministrul desemnat pentru Interne, Marcel Vela, a declarat ca eficiența unui apel la 112 nu este „concurs la olimpiada”, sa se masoare intre apel și timpul de intervenție, fiind nevoie și de evaluarea sa manageriala. „Daca ar fi existat acest element, cazul Caracal ar fi fost rezolvat”, spune Vela,…

- Marcel Vela, propunerea PNL pentru Ministerul de Interne, a declarat, marți, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat de urgența.