Vegis.ro investeste 600.000 euro intr-un nou depozit pentru produse naturiste Magazinul online Vegis.ro a inceput lucrarile pentru construirea unui nou depozit pentru produse naturiste, bio, vegane si suplimente alimentare naturale. Noul depozit presupune investitii de 600.000 euro in constructia si dotarea spatiului si este amplasat intr-o zona premium din municipiul Brasov.



Suprafata depozitului Vegis.ro este de 1.000 mp si cuprinde zone cu temperatura controlata pentru pastrarea optima a fiecarui tip de produs, precum si birourile echipei formata din 20 persoane, care vor ocupa cca. 25% din spatiu.



Investitia este realizata ca urmare a dinamicii pozitive… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

