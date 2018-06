Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, prima doamna a Statelor Unite s-a afisat in public purtand o jacheta ce avea pe spate un mesaj care a creat o adevarata controversa in mediul online. In drumul ei catre un centru de retinere a copiilor imigranti, Melania Trump a fost fotografiata cu jacheta problema: mesajul inscriptionat…

- Rusia va introduce taxe vamale suplimentare asupra importurilor de produse americane care au echivalent in productia interna rusa, ca reactie la tarifele dispuse de presedintele Donald Trump la otel si aluminiu, anunta Administratia Vladimir Putin.

- Donald Trump si-a afisat optimismul si o anumita nerabdare luni, cu o zi inaintea summitului sau foarte asteptat cu Kim Jong Un pe tema ”denuclearizarii” Coreei de Nord, relateaza AFP. Intreaga lume priveste spre Singapore si se intreaba acelasi lucru: presedintele american, in varsta de 71 de ani,…

- Intr-o serie de mesaje in reteaua Twitter, presedintele american Donald Trump a acuzat luni partenerii occidentali ai Statelor Unite de practici comerciale incorecte, transmite Agerpres , care citeaza Reuters.

- Prima-doamna a Statelor Unite, Melania Trump, ''va parasi spitalul in doua sau trei zile'', a scris presedintele Donald Trump marti pe Twitter, a doua zi dupa ce sotia sa a fost supusa unei interventii chirurgicale la rinichi, relateaza dpa. "Prima Doamna este chiar foarte bine", a…

- Prima-doamna a Statelor Unite, Melania Trump, ''va parasi spitalul in doua sau trei zile'', a scris presedintele Donald Trump marti pe Twitter, a doua zi dupa ce sotia sa a fost supusa unei interventii chirurgicale la rinichi, relateaza dpa. "Prima Doamna este chiar foarte bine", a scris…

- “Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarea de rachete balistice intercontinentale”, a transmis agentia de presa oficiala KCNA din Coreea de Nord, preluata de Yonhap. KCNA a precizat si ca va fi inchis un poligon nuclear din nordul tarii “pentru a garanta transparenta suspendarii…