Stiri pe aceeasi tema

- ”Cum sa impaci viața de familie cu cariera” nu este doar un titlu din revistele glossy, ci o intrebare care ne framanta pe multe dintre noi. Adesea, așa cum arata și statisticile, ”suntem mai multe in una singura”, pentru ca munca pare ca nu se mai termina. ”In medie, o femeie din Romania petrece peste…

- Mai multe femei in fruntea instituțiilor publice. Desi in Romania diferentele salariale intre femei si barbati sunt mici, marea problema o reprezinta tocmai promovarea femeilor in functii de conducere.

- Iarna viitoare va fi una cumplita si vom vedea preturi uriase la energie, fabrici care se inchid si oameni care raman in bezna si frig, pentru ca nu isi vor putea plati facturile, daca Guvernul nu ia de urgenta masuri, a afirmat Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro Slatina…

- Vedetele din intreaga lume au vorbit de fiecare data despre evenimentele nefericite din copilaria lor și au marturisit ca nu au avut o copilarie tocmai de vis și au avut curajul sa impartașeasca cu publicul momentele mai dificile prin care au trecut de-a lungul timpului. Iata care sunt vedetele din…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident provocat, in noaptea de vineri spre sambata, de un șofer oradean beat și drogat. Șoferul a fost filmat conducand in Sibiu cu mult peste limita legala, a incercat sa scape de poliție și a izbit o mașina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Care este locul superb pe care il cunosc puțini oameni. E comoara ascunsa de langa Sighișoara. Este un loc cu o istorie aparte, de care puțini știu, un castel construit intre secolele XIV-XVIII, in stilul Renașterii transilvanene, considerat cel mai frumos castel din Ardeal. Iata cum poți ajunge la…

- Camelia Salcudean a demisionat din funcția de președinta a USR PLUS Cluj. ”Am aderat la PLUS in 2019, fiind convinsa de valorile si principiile pe care aceasta formațiune le promova, de liderii care demonstrasera in guvernul Cioloș din 2016 ca se pot face lucruri bune și in Romania. Ulterior, am…

- Președintele ecuadorian Guillermo Lasso a anunțat duminica o reducere a prețului la carburanți, deși aceasta a fost mai mica decat solicitarile a mii de indigeni care au protestat și au blocat o parte a țarii in ultimele doua saptamani. „Am decis sa reduc prețul benzinei cu 10 cenți (dintr-un dolar)…