Vedetele noastre care fac bani și din apă chioară! Niculina Stoican își comercializează propria apă plată cu un CD cadou Saptamana de foc pentru romani, canicula ce ne aduce aminte, prin vocile specialiștilor in sanatate, sa bem apa. Și cateva cunoscute vedete trambițeaza același sfat insa, cu un interes hotarat. Propun hidratarea cu propriile marci de apa imbuteliata. Pentru unii afacere, pentru alții asociere de imagine, Money.ro ii prezinta pe cațiva romani cunoscuții care caștiga bani din vandut apa. Solista de muzica populara Niculina Stoican potolește și pofta de horit, dar și setea. Artista are propria fabrica de imbuteliat apa, pe care a deschis-o accesand fonduri europene (a primit o finanțare de circa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi-noapte s-a incheiat o noua ediție Untold, megafestivalul de la malul marii pentru care a avut anul acesta o audiența record. Trambițat drept cel mai sigur loc public de pe litoral avand in vedere miile de forțe de ordine (poliție, jandarmerie, ISU, Agenția Naționala Antidrog, Brigada de combatere…

- Situație neașteptata in Mehedinți! Este panica in randul oamenilor, dupa ce in zona a aparut un animal despre care se credea ca a disparut complet. Dupa 200 de ani, a fost din nou vazut in Golful Cerna, ceea ce i-a speriat pe toți. Imaginile au ajuns imediat pe internet și au devenit virale, pentru…

- Klaus Iohannis il pune la punct pe Sorin Grindeanu in scandalul Bastroe. „Exista de mult intenția ucraineana de a folosi intr-un mod rezonabil Canalul Bastroe pentru a ieși la Marea Neagra. Daca se vor face lucrari sau nu ramane de vazut. Pana acum, totul a fost un mit, nu s-au facut lucrari de adancire,…

- Salvatorii din R.Moldova și Romania au participat la un amplu exercițiu tactic desfașurat in Județul Iași, Romania. Conform scenariului, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate doua situații de urgența ample, generate de producerea unor accidente rutiere cu victime multiple. Astfel, pe traseul…

- Cea mai noua gala speciala iUmor va avea trei invitați care „au scris“ succes dupa succes in fotbalul din Romania, dar și in cel de peste hotare. Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rica Raducanu vor impartași detalii din experiențele lor și, totodata, „vor livra“ roast-uri de aur. In cadrul episodului…

- Saptamana aceasta, la inițiativa Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania organizeaza in Cheile Turzii, primul mare exercițiu național de salvare din mari pereți stancoși. Exercițiul, unul extrem de complex, va reuni cateva zeci de…

- While not directly, we would still help Moldova in case of military conflict, says Iohannis.President Klaus Iohannis on Thursday told a press conference held in the Republic of Moldova, that, given its membership in NATO, Romania cannot provide "direct military" support to Moldova, in the event of…

- Gigi Becali cutremura Romania. Anunțul incredibil facut de catre șeful de la FCSB in plin razboi. Vezi AICI ce a putut spune Gigi Becali despre dictatorul Vladimir Putin și despre Republica Moldova... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…