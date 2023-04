Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a dat detalii despre viața sa amoroasa și a explicat de ce nu iși mai dorește o relație serioasa pana la 35 de ani. Cantareața nu vrea un barbat cu bani, ci unul care sa fie sincer. Alexandra Stan a trecut printr-un divorț fulgerator, insa și-a revenit rapid dupa desparțire. Artista s-a…

- In urma cu aproape doi ani, cantareața de muzica populara Ornela Pasare avea sa anunțe ca s-a casatorit in mare secret cu noul ei partener. Vedeta și-a refacut viața, iar artista vorbește la superlativ de barbatul care astazi o face cea mai fericita. Intr-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Ornela…

- O echipa de medici, coordonata de medicul satmarean, dr. Bogdan Feciche, medic primar urolog și dr. Simona Mirț – medic primar ATI, a efectuat o cistectomie radicala laparoscopica la un pacient diagnosticat cu cancer vezical infiltrativ, scriu jurnalistii de la www.bihon.ro. Interventia chirurgicala…

- Oana Radu s-a mutat in casa noua și a aratat imagini din apartamentul abia renovat. Cantareața este incantata de rezultatul final al proiectului sau de suflet. Oana Radu și soțul ei, Catalin, s-au mutat intr-un nou apartament și au mobilat locuința dupa bunul lor plac. Chiar daca nu este totul gata…

- Oana Radu a apelat din nou la medicul estetician dupa ce a slabit 100 de kilograme. Cantareața spune ca avea nevoie de aceasta operație de mai mult timp, insa nu avusese curaj sa o faca. Oana Radu este dovada vie ca ambiția poate muta și munții. Cantareața s-a transformat complet dupa participarea la…

- In urma cu aproximativ 12 ani, Carmen Șerban a fost diagnosticata cu cancer. Cantareața a reușit sa se vindece, insa momentele prin care a trecut au ingrijorat-o foarte tare. Intr-un interviu pentru Antena Stars, Carmen Șerban și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade…

- Adda este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Vedeta a reușit și pe planul profesional sa iși depașeasca limitele, dar și pe planul personal sa iși atinga scopurile. Putem spune ca Adda este o femeie implinita. Cantareața este foarte activa pe rețelele sociale, acolo unde posteaza zilnic…

- Viața de vedeta nu este una ușoara. Sa te afli mereu in centrul atenției, in timp ce te confrunți cu problemele din viața de zi cu zi nu poate sa fie decat dificila pentru celebritați. Astfel ca unii, de multe ori, ajung sa se scufunde in aburii alcoolului.Mai multe vedete autohtone, dar și din strainatate,…