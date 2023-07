Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba a relatat la Tele Europa Nova despre bataia care a adus-o in coma și a mutilat-o.Vedeta a povestiti ca soțul s-a napustit asupra ei cu o furie demonica și iși amintește toate loviturile și injuraturile. Roba a mai afirmat ca soțul ei și-a premeditat atacul și ca acesta voia sa o omoare.Mai…

- Anca Serea a dezvaluit ca a avut nevoie de ingrijirile medicilor in trecut. De ce a ajuns vedeta, de urgența, la spital. Cu ce problema s-a confruntat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Vedeta așteptata la Untold, scoasa de urgența de pe scena dupa ce a fost lovita in cap cu un telefon VIDEO Continue reading Vedeta așteptata la Untold, scoasa de urgența de pe scena dupa ce a fost lovita in cap cu un telefon VIDEO at Tabu.

- Dana Roba a fost batuta de soț! Vedeta din showbiz-ul de la noi a fost transportata de urgența la spital. Acum, bruneta se afla in stare grava. Incidentul are loc la doar cateva saptamani dupa ce aceasta a renunțat la verigheta, iar pe rețelele personale de socializare a inceput sa posteze zilnic mesaje…

- Deea iubește din nou dupa separarea de Dinu Maxer. Robert Drilea i-a cucerit inima vedetei, așa ca nu ne trebuie prea multa experiența sa ne dam seama ca intre cei doi exista o conexiune puternica. Noul iubit al brunetei a facut primele declarații despre relația cu vedeta. Iata ce a marturisit, in exclusivitate…

- Accident grav petrecut miercuri de dimineața pe raza orașului Gaești. O adolescenta de 16 ani a fost ranita, dupa ce a fost lovita de un TIR, chiar pe trecerea de pietoni, pe DN 61 in zona intersecției cu DN 7. Dupa ce a primit ingrijiri medicale la fața locului, victima a fost transportata la spital.…

- Clipe dificile pentru Gabriela Cristea. Prezentatoarea TV a ajuns de urgența la spital, dupa ce a acuzat probleme de sanatate. Soția lui Tavi Clonda a dezvoltat o alergie severa, ce a necesitat atenție sporita din partea cadrelor medicale. Cu ce alergii se confrunta Gabriela Cristea Gabriela Cristea…

- Oana Roman a ajuns la spital cu fiica ei! Isabela se confrunta cu probleme de sanatate, astfel ca a fost nevoie de intervenția medicilor. Vedeta a dezvaluit tot ce s-a intamplat pe Instagram, unde a spus și cauza pentru care a ajuns la urgențe.