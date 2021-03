Vecinii noștri înăspresc restricțiile. În Ungaria se închid magazinele Ungaria inasprește restricțiile de teama unui eventual val trei al pandemiei de coronavirus. Magazinele neesențiale din Ungaria se inchid. De asemenea, elevii nu vor mai merge la școala și vor invața exclusiv online. Noile reguli se aplica de luni. Conform EFE și Agerpres , pentru cel puțin o luna, invatamantul primar se va desfasura online. De luni vor mai fi deschise doar magazinele in care se vand produse alimentare de baza. De asemenea, raman deschise farmaciile și benzinariile. Folosirea mastii este obligatorie in toata tara si este mentinuta interdictia de circulatie nocturna, intre orele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

