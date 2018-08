Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atac armat a avut loc sambata seara in Statele Unite. Trei persoane au fost omorate și alte șapte ranite intr-un atac armat in apropierea unui bar din New Orleans, statul american Louisiana, arata poliția locala, care se afla in cautarea suspecților. ”Doi barbati necunoscuti inarmati, imbracati…

- Dupa ce datele a aproximativ 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite și mai multe țari UE, inclusiv Romania, au fost accesate ilegal de compania de consultanța britanica Cambridge Analytica, conform legislatiei din Marea Britanie, Facebook primeste amenda de nivel maxim…

- Gazele naturale din zona romaneasca a Marii Negre reprezinta o sursa promițatoare de energie, dar inca neexploatata, care ar consolida piețele și securitatea energetica din regiune, susține Departamentul american de Stat, precizand ca SUA urmaresc cu interes evoluțiile privind aceasta situație, conform…

- Statele Unite ale Americii au returnat bibliotecii Vaticanului o copie rara in latina a unei scrisori trimise de Cristofor Columb, in 1493, regelui Ferdinand și reginei Isabella ai Spaniei, in care anunța descoperirea Lumii Noi.

- Scandalul pe numele parintelui Arsenie Boca s-a mutat la Tribunalul Bucuresti. Episcopia Devei si Hunedoarei cere judecatorilor permisiunea de a comercializa icoanele, cruciulitele si alte obiecte de cult cu chipul parintelui și cu numele acestuia. (Promotiile zilei la monitoare) Instanța a decis…

- Scandal fara precedent in Statele Unite, dupa ce autoritatile americane au recunoscut ca au separat doua mii de copii de parintii lor imigranti, imediat dupa ce au pasit in Statele Unite.