Ambasadorul Federației Ruse la Chișinau Oleg Vasnețov considera ca, actualmente, in condițiile poziției confruntative a Occidentului in raport cu Rusia se ingusteaza spațiul de dialog al Chișinaului cu Moscova. Oficialul a susține ca nu este in interesul Moldovei alaturarea la sancțiunile antirusești sau sa rupurea relațiilor cu Comunitatea Statelor Independente (CSI). Declarațiile au fost facu