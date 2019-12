Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimelor date publicate de Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), numarul companiilor intrate in insolventa s-a redus cu 24,4% in primele 11 luni ale anului fata de perioada similara din 2018. In total, 5830 firme, scrie...

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele 11 luni din 2019 cu 30,01%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 95.019, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 11.544 de…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 24,44% in primele 11 luni din 2019, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 5.830 insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele…

- LA COADA… Judetul Vaslui se afla pe locul 33 in tara la absortia fondurilor europene pentru digitalizare. Potrivit unui studiu realizat de organizatia neguvernamentala INACO, judetul nostru a reusit sa absoarba doar 0,39 mil. lei din fondurile europene dedicate digitalizarii. In varful topului, se afla…

- F.T. Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), in primele noua luni ale acestui an, in Prahova, numarul societaților comerciale dizolvate a crescut – ce-i drept nesemnificativ – comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cu aproximativ 4 la suta, respectiv de la 816…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele noua luni ale anului cu 42,11%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 83.376 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

