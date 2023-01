Vasluian reținut de polițiști după ce și-a bătut concubina VIOLENȚA… Un barbat din comuna Rafaila a fost reținut de polițiști dupa ce și-a batut concubina. Pentru ca nu era la prima abatere, dar și pentru ca avea un ordin de protecție, pe care l-a incalcat, barbatul risca acum sa-și petreaca urmatoarea perioada dupa gratii. „In urma cercetarilor, polițiștii vasluieni au stabilit ca, la data […] Articolul Vasluian reținut de polițiști dupa ce și-a batut concubina apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

