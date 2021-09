Primarul comunei Suletea, Ciprian Tamas, este cercetat pentru instigare publica dupa ce a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj impotriva obligativitatii vaccinarii, in care afirma ca politicienii care vor lua o astfel de masura vor fi asteptati "cu furcile, coasele si securile". "In urma aparitiei in spatiul public a unui mesaj, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Vaslui s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de instigare publica, fiind efectuate cercetari in vederea stabilirii masurilor legale", a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul…