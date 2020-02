Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat, duminica dimineata, intr-un accident rutier petrecut in municipiul Barlad, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, evenimentul a avut loc dupa conducatorul auto ar fi…

- Pompierii au intervenit, de la inceputul anului, la peste 100 de incendii de vegetatie uscata in judetul Gorj, a informat, luni, intr-un comunicat de presa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Florin Chisim. "Inceputul de an a fost unul foarte solicitant…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit, sambata, pentru a scoate la mal o persoana care s-a inecat in albia raului Tutova, pe raza comunei Ivesti, potrivit Agerpres. "Pompierii au actionat cu mijloace specifice,…

- Un TIR s-a rasturnat, miercuri dimineata in jurul orei 6,00, pe DJ 243, iar soferul unui autoturism a fost ranit dupa ce a intrat in coliziune cu autotrenul, circulatia in zona fiind blocata aproximativ doua ore, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Detasamentul…

- Un accident de circulatie in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs, luni seara, pe DE 581, la cativa kilometri de intrarea in municipiul Barlad potrivit Agerpres Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in accident au fost ranite patru persoane,…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, intr-un apartament dintr-un bloc din municipiul Barlad, in urma acestuia rezultand o victima, un barbat de 65 de ani, care a fost transportata la spital in stare de inconstienta, cu arsuri de gradul II. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Pompierii tulceni au intervenit, sambata seara, pentru limitarea unui incendiu izbucnit la o hala a unei societati de produse refractare din municipiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, potrivit Agerpres.Incendiul a aparut…

- Un barbat din localitatea vasluiana Dragomanesti, comuna Gherghesti, si-a incendiat, marti, locuinta, pompierii actionand pentru ca focul sa nu se extinda la alte locuinte din apropiere. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, barbatul, cunoscut cu probleme…