- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active urmatoarele focare de infecție cu SARS-CoV-2: -Centrul de Integrare cu Terapie Ocupaționala (CITO) Ramnicu Sarat: 42 persoane confirmate pozitiv. -Școala gimnaziala nr. 11 Buzau: 3 persoane confirmate pozitiv. Direcția…

- Direcției de Sanatate Publica transmite ca, la nivelul județului Buzau, sunt active focare de infecție cu SARS-CoV-2 la Centrul de Integrare cu Terapie Ocupaționala (CITO) Ramnicu Sarat, unde au fost confirmate pozitiv 42 persoane și la Școala gimnaziala nr. 11 Buzau unde trei persoane au fost confirmate…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active 10 focare de Covid 19. Este vorba despre urmatoarele focare de infecție cu SARS-CoV-2: O societate comerciala din municipiul Buzau: 8 persoane confirmate pozitiv. Complexul de servicii pentru persoane varstnice ”Alexandru…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 4604 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmați de la inceputul epidemiei, 151 de prahoveni au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova.…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au mai fost confirmate doua cazuri noi de imbolnavire cu noul Coronavirus. Pacienții nou confirmați au varste de 66 și 68 de ani. Au fost inregistrate doua decese in randul pacienților confirmați Covid-19: Este…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) anunța ca in Timiș sunt active noua focare de coronavirus. Sunt cazuri la Inspectoratul de Poliție Timiș, dar și la Spitalul Județean Timișoara ori in fabrici (unitați economice).

- Numarul varstnicilor decedați, proveniți din aziluri buzoiene unde se inregistreaza focare de coronavirus, a ajuns la opt. Astazi, Direcția de Sanatate Publica a anunțat un prim deces la caminul privat din Haleș. Tot D.S.P. a raportat al doilea deces semnalat in randul asistaților de la Caminul Al.…

- Alte doua noi focare de COVID 19 sunt in evolutie la Iasi. Potrivit Directiei de Sanatate Publica, la Oficiul Postal de Distribuire Iasi au fost depistate 7 persoane infectate cu noul coronavirus. Angajatii fac parte dintr-un focar ma vechi, initial fiind depistati cu SARS COV 2 doi factori postali…