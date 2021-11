Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD a votat, luni, in unanimitate, sa demareze negocierile pentru formarea unui guvern cu PNL-UDMR si minoritati, au precizat surse social-democrate pentru Puterea.ro. De asemenea, liderii social-democrati au stabilit mai multe conditii pentru a intra la guvernare alaturi de PNL, cea mai…

- Conducerile PNL si PSD se reunesc, luni, pentru a stabili daca vor forma o majoritate in Parlament si se vor alia intr-o formula de guvernare. In ambele partide au avut loc discutii, pe parcursul week-endului, iar social-democratii au lucrat la un program de guvernare care sa fie acceptat de liberali…

- Klaus Iohannis i-a chemat miercuri seara pe liderii liberali la Cotroceni pentru a le cere sa negocieze atat cu USR, cat și cu PSD, dar sa nu renunțe la funcția de premier care trebuie sa le revina liberalilor. Intalnirea a avut loc in contextul in care PNL a inceput o noua runda de negocieri, de aceasta…

- Parlamentarii PSD vor vota impotriva guvernului Nicolae Ciuca, au decis luni, cu unanimitate de voturi, liderii social-democrați, a anunțat prim-vicepreședintele partidului Sorin Grindeanu. „Nici macar ei nu-și...

- Social-democrații nu vor sa susțina un guvern minoritar pe o perioada limitata pentru ca in 6 luni nu poți rezolva probleme majore ale țarii și ar vrea discuții pe o guvernare pana in 2024, a declarat miercuri, la Gold Fm, președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dincu. In cursul dimineții,…

- Negocierile PNL-PSD, de la Vila Lac, au eșuat din nou. Liderii celor doua partide s-au intalnit marți seara, pentru prima data dup armistițiul propus de Nicolae Ciuca, dar anunțat public de Florin Cițu. Potrivit unor surse politice, cele doua parți nu au ajuns la niciun acord. La discuții…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca poarta duminica noi negocieri pentru formarea Guvernului minoritar. Liderii PSD s-au dus la Vila Lac pentru a oferi sprijin noului executiv. La discuții participa din partea PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, potrivit stiripesurse.ro.…

- Partidele politice parlamentare vor avea atazi consultari cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea candidatului la functia de prim-ministru. Intalnirea are loc dupa adoptarea motiunii de cenzura in Parlament, care a dus la caderea Guvernului Citu. Partidele si-au stabilit, in mare parte, strategia…