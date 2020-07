Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent al PSD Ilfov a fost dizolvat joi, iar presedinte interimar al organizatiei fost numit Viorel Iordache. "A fost dizolvat Biroul permanent (al PSD Ilfov - n.r.). Am numit un alt coleg, Iordache Viorel. Ii uram succes si sunt ferm convins ca o sa se miste foarte repede in perioada urmatoare",…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a convocat o ședința CEX in care șefii județeni și conducerea centrala vor lua o decizie cu privire la legea carantinei și izolarii. Comitetul Executiv va avea loc luni dimineața, prin videoconferința.Deputații au adoptat legea carantinei cu amendamente…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a pus in discuție, in ședința de luni a partidului, oportunitatea depunerii moțiunii de cenzura, pe motiv ca nu este prioritatea romanilor in acest moment, dar și organizarea Congresului, au confirmat pentru G4Media.ro mai multe surse de la varful partidului.…

- In intervalul 27.06.2020 (10:00) – 28.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 23 decese (14 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bistrița-Nasaud, Botoșani, Cluj, București, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea.Dintre acestea, 3 decese au…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a confirmat joi ca DNA a cerut documente de la partid, însa nu a vrut sa dea detalii despre perioada vizata, pe motiv ca trebuie sa se consulte mai întâi cu avocații. "Nu știu daca este legal sa va... Din ce știu, m-au informat avocatii si contabilii,…

- "Andreea, nepoata mea, pe langa faptul ca e un copil deosebit, a terminat Regia cu 10. A terminat Regia Arta Fotografica. Ma bucur ca Andreea și-a gasit locul acolo unde și-a dorit. Va rog sa faceți diferența intre un copil bun și altfel de numiri", a precizat Marcel Ciolacu, la Digi24. Andreea…

- Vasile Dancu, retras in ultimii ani din viața de partid, iși anunța revenirea pe cai mari la varful PSD, fiind unul dintre numele vehiculate pentru preluarea Consiliului Național la urmatorul congres al partidului. In cadrul unei emisiuni TV el și-a prezentat și condițiile pentru a reveni in conducerea…

- Pe zi ce trece devine tot mai evident ca PSD nu mai vrea sa stea in opozitie. Liderii partidului, in special cei din teritoriu, si-au pierdut rabdarea. PSD este un partid care s-a nascut la putere. Se intelege, asadar, ca puterea este starea naturala care-i prieste. Social-democratii sunt oameni de…