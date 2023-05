Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Șor, condamnat recent de Curte de Apel la 15 ani de inchisoare, ar putea ramane fara mandatul de deputat. O spune deputatul PAS, Vasile Gradinaru, potrivit caruia in Parlament, ar putea fi aprobat un document in acest sens. Totodata, deputatul BCS, Adrian Lebedinschi, crede ca aceasta decizie trebuie…

- Ilan Șor ar putea fi lipsit de mandatul de deputat, dupa ce a fost condamnat la 15 ani de inchisoare. O spune deputatul PAS, Vasile Gradinaru, potrivit caruia in Parlament, ar putea fi aprobat un document privind ridicarea mandatului. De cealalta parte, deputatul BCS, Adrian Lebedinschi, crede ca o…

- Partidul Șor va elabora și va inregistra in Parlament un proiect de lege ce prevede „sistarea oricaror procese integraționiste” in Republica Moldova, precum aderarea la Uniunea Europeana și NATO. Anunțul a fost facut de deputatul fugar, Ilan Șor, potrivit caruia țara noastra ar avea nevoie de „neutralitate…

- Guvernul de la Chisinau a dezmintit vineri afirmatiile lansate de Marina Tauber, deputata din partea Partidului SOR (prorus), care susține ca autoritatile moldovene ar pune cale o „provocare militara in regiunea transnistreana” a doua zi de Pasti. Marina Tauber, considerata portavocea lui Ilan Șor,…

- Conducerea Partidului Socialiștilor ii solicita lui Vasile Bolea „sa respecte hotararea colegilor”. Solicitarea vine dupa ce deputatul socialist a anunțat ca va susține candidatura lui Victor Petrov la funcția de bașcan al Gagauziei, mai mult ca atat, va conduce stafful electoral al candidatului.

- Deputatul socialist Vasile Bolea conduce stafful electoral al candidatului pentru funcția de bașcan al Gagauziei, Victor Petrov. Anunțul a fost facut astazi, 10 martie, in timpul conferinței de presa, unde Petrov și-a anunțat intenția de a candida la alegerile din 30 aprilie.

- Deputatul fugar Ilan Șor, președinte al Partidului „Șor”, condamnat in 2017 la sapte ani si sase luni de inchisoare pentru escrocherie și spalare de bani și dat in cautare internaționala, trebuie sa recunoasca public ca a mințit și ca a distribuit informații false despre președinta R. Moldova, Maia…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Victor Chirila, a declarat vineri, 3 martie, la Euronews Romania, ca milionarul Ilan Sor este in spatele protestelor din Chișinau și ca spera ca, in decursul acestui an, oligarhii care incearca destabilizarea tarii sa fie pusi pe lista neagra a Uniunii Europene.…