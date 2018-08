Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Blaga, fost copresedinte PNL, a declarat ca in formatiune s-a constituit o echipa pentru europarlamentare si ca partidul are trei obiective majore. "Il sustinem pe Iohannis pentru nou mandat. Nenegociabil. Adversarul este PSD. Nenegociabil. Suntem partidul oamenilor care isi castiga cinstit traiul,…

- Conducerea PNL trebuie sa aiba posibilitatea de a interveni acolo unde lucrurile nu merg bine in partid, a declarat, sambata, fostul copresedinte al liberalilor Vasile Blaga, referitor la propunerea de modificare a statutului prin care sefii de filiale puteau fi

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat dupa ce Klaus Iohannis a criticat, sambata, la Consiliul National al PNL, actualul Executiv, despre care a spus ca este "irational" si "ireal" si a relatat discutia avuta cu premierul Viorica Dancila, referitoare la decizia de a desemna un interimar…

- Strategul PNL, Vasile Blaga, a declarat sambata, dupa Consiliul Național al PNL, ca președintele Klaus Iohannis poate conta in campania pentru un nou mandat la Cotroceni pe un sprijin necondiționat al liberalilor.

- Vasile Blaga, fost copreședinte PNL, a declarat sambata ca in formațiune s-a constituit o echipa pentru europarlamentare și ca partidul are trei obiective majore, unul fiind legat de susținerea lui Klaus Iohannis."Discuțiie, daca duc la o construcție sanatoasa, ele sunt binevenite de fiecare…

- ”E foarte greu acum de oprit prabușirea președintelui Iohannis. PNL nu poata sa scada sub un 10%, nu are cum sa scada sub 10%. Pana la urma se poate duce in nivelul sau de baza, atat are PNL in Romania, grup de intreprinzatori, profesii liberali. In rest, tot ce parea PNL s-a dus in zona extremista…

- „A avut loc o intalnire de consultare si coordonare intre presedintele Romaniei si membrii conducerii PNL. A fost ieri dupa amiaza (marti - n.r.). A fost o intalnire normala. E firesc sa existe consultari din cand in cand cu presedintele Romaniei. S-a vorbit despre temele importante cu privire la…

- Partidul National Liberal dezavueaza decizia luata de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in privinta presedintelui Klaus Iohannis. Liberații au anunțat ca vor initia un proiect de lege pentru modificarea statutului acestei institutii si instituirea unui mecanism de numire in functie…