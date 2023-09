Culmea războiului. Un comandant rus și-a plimbat pisica în elicopter

Operațiunea a ars „mult combustibil” și a necesitat un personal format din șase militari, deoarece animalul avea „un pedigree impresionant”, a spus el, citat de The New Voice of Ukraine. Pisica a fost transportată cu un elicopter de mai multe milioane de dolari,… [citeste mai departe]